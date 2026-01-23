El gerente de una empresa sancionada por Consumo por inflar precios antes de las rebajas: "No era intencionado ni mucho menos"

El gerente de la empresa ha explicado al programa que han recurrido la multa alegando "desproporcionalidad total de la sanción".

Cuando se demuestra que hay un engaño en la rebaja de un producto, llega la sanción. El Ministerio de Consumo ha multado a siete grandes compañías por inflar precios antes de las rebajas. Equipo de Investigación ha localizado a la empresa española con la sanción más alta. Está en un polígono industrial a las afueras de Córdoba.

La empresa vende electrodomésticos y factura más de nueve millones y medio de euros al año. Su gerente, Manuel Ávila, acepta dar explicaciones al programa y afirma que han recibido una multa de 100.000 euros por hacer falsas rebajas los consumidores en diferentes productos como un móvil, un brasero, un fregadero, un grifo, una campana y una vitrocerámica y un calentador.

Ahora bien, explican que no están de acuerdo con la sanción. "El móvil, el ministerio rastrea las webs y detecta que ese producto estaba más barato días antes de la campaña. Concretamente cinco euros, pero insisto que no se vendió ninguno durante ese periodo", argumenta afirmando una situación similar con el fregadero en cuestión.

No obstante, afirma que "no son intencionadas": "Nosotros tengan en cuenta que manejamos aproximadamente unas 10.000 referencias y en algún momento el software, los programas no pueden rastrear bien y es posible que se haya dado algún caso. Entonces ese es el inconveniente de manejar tantos productos en tan pocos días y tener en cuenta que los últimos 30 días no ha estado más barato que el día de las rebajas".

"Hemos puesto recursos a la sanción. Nos ha venido denegada y hemos tenido que recurrir al Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Alegamos desproporcionalidad total de la sanción. Esta empresa no gana más de 12.000, 15.000 euros anuales con la venta online", sentencia.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.