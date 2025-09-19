Gana 8.400 euros al mes por alquilar habitaciones a estudiantes: el lucrativo negocio de un inversor con su chalet

Una agente inmobiliaria muestra a Equipo de Investigación un chalet que su propietario alquila a estudiantes por habitaciones. Hasta el garaje de la vivienda se ha convertido en dos apartamentos para sacarle más rentabilidad a la vivienda.

A 28 kilómetros de Madrid está Villanueva de la Cañada. Allí estudian 23.000 jóvenes en dos campus universitarios privados, por lo que lo que antes era un pueblo residencial, ahora se ha convertido en una ciudad universitaria. En este sentido, los estudiantes hablan de alquileres "caros", y los precios lo confirman.

Se ofrece un estudio de 35 metros en un chalet con piscina por 1.250 euros al mes, un apartamento de dos habitaciones por 1.590, o un semisótano por 1.300. Casi todos los alquileres están destinados a estudiantes, y los alquilan inmobiliarias. El negocio es tal que hay una oficina por cada 1.000 habitantes.

Una agente inmobiliaria muestra a Equipo de Investigación un chalet que se alquila por habitaciones a estudiantes. Su dueño ha convertido hasta el garaje en dos apartamentos. En total, hay 12 estudiantes que pagan 700 euros de alquiler por habitación, por lo que el inversor gana 8.400 euros al mes con el chalet.

