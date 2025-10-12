La fuerte discusión de Arancha Palomino con su tía Isabel antes de morir la anciana: "¡Eso es como me agradeces tú las cosas!"

"Eso es como me agradeces tú las cosas, me está bien empleado", grita Arancha Palomino a su tía Isabel en este vídeo grabado por un vecino, en el que se escucha a la mujer del actor Luis Lorenzo discutir.

A principios de año, la jueza que investiga al actor Luis Lorenzo y su pareja, Arancha Súarez Palomino, por la muerte de la tía de ésta abrió juicio oral contra ambos por detención ilegal y por un delito contra la integridad moral de la anciana, así como por estafa agravada y administración desleal al tratar de quedarse con sus bienes, pero no por homicidio, como se investigaba al inicio del proceso.

Equipo de Investigación realizó en 2022 este reportaje sobre el caso, donde habló con varios vecinos del matrimonio sobre las condiciones en las que vivía su tía Isabel, quien falleció con 85 años el 28 de julio de 2021 en la casa del actor y de su pareja.

Y es que aunque ante las cámaras nadie hablaba mal de ellos, en un grupo de Whasatpp sí que aseguraban las malas condiciones en las que vivía la anciana. "En mi portal sí que oíamos los gritos que daba a la señora" o "pobre mujer", son algunos de los comentarios de dichos vecinos.

Incluso, un vecino llegó a grabar una fuerte discusión entre Arancha y su tía. "Pues muy bien, eso es como me agradeces tú las cosas, me está bien empleado", se puede escuchar en el vídeo cómo Arancha grita a su tía, a la que asegura: "Mira que me avisó Luis, me está bien empleado por tonta que soy, si soy más tonta no nazco".

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2022 que laSexta vuelve a emitir este fin de semana.

*Puedes volver a ver el programa de Equipo de Investigación: la misteriosa muerte de la Tía Isabel en atresplayer.com.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.