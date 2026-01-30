Un fiel de la 'Luz del Mundo' defiende a su líder a pesar de la condena por abuso de menores: "Las cosas de Dios no las vamos a juzgar"

Equipo de Investigación pregunta en un acto de la 'Luz del Mundo' en Madrid qué opinan de la condena por abuso sexual a menores de su líder, Naasón Joaquín García. Las respuestas de los fieles, en este vídeo.

'Equipo de Investigación' se traslada hasta la 'Santa Cena' de Madrid, donde los fieles de la 'Luz del Mundo' que se reúnen en España celebran su cita anual.

Allí, la reportera del programa habla con algunos de ellos, como un hombre que viene de México y afirma que el líder del grupo religioso, Naasón Joaquín García, condenado por abusos sexuales a menores, "es el apóstol de Jesucristo y nos merece todo nuestro respeto".

A pesar de encontrarse en la cárcel cumpliendo condena, este hombre asegura que "él sigue siendo el guía" y defiende que "las cosas que son de Dios nosotros no las vamos a juzgar".

El programa también pregunta a algunas jóvenes, que prefieren no hablar, y a una mujer que asegura llevar cuarenta años dentro de la 'Luz del Mundo'. En el vídeo sobre estas líneas también define a Naasón como "apóstol de Dios" y sostiene que "todos los apóstoles de antes fueron acusados de muchas cosas".

Respecto a las denuncias de las mujeres contra el líder religioso, afirma que "es un fraude para nosotros", momento en el que otra señora interrumpe la conversación para llevársela al baño y que no hable más.

