La explicación de un encargado sobre por qué los 'andarines' tienen que pagar los paquetes perdidos: "Aunque estén en negro cada uno tiene una responsabilidad"

"Mi negocio es contactar con la empresa de que me da los paquetes. Ya yo voy a la empresa, los recojo, vengo para acá y después el trastero es donde los guardo. Llegan los muchachos y organizamos la ruta que van a hacer", detalla el proceso.

Mientras Equipo de Investigación capta la entrada y salida de 'andarines' de un edificio de trasteros alquilados, el programa capta a un hombre que parece dirigir a todos los trabajadores.

No deja de dar órdenes, coordina cada salida y cada entrega como si dirigiera una empresa invisible. "Sí, yo llevo algunos códigos, algunos trasteros", confirma a Equipo de Investigación su rol de jefe.

El encargado alquila directamente el trastero para almacenar los paquetes: "Mi negocio es contactar con la empresa de que me da los paquetes. Ya yo voy a la empresa, los recojo, vengo para acá y después el trastero es donde los guardo y ya llegan los muchachos y ya organizamos la ruta que van a hacer".

En su caso, reconoce que tiene alrededor de cuatro 'andarines' bajo su mando, pero sin contrato: "Si yo contrato a más gente pues me va a incrementar los gastos". Además, los repartidores se tienen que hacer cargo del pago si se pierde algún paquete:"Porque, aunque estén en negro por así decirlo, cada uno tiene una responsabilidad".

Por último, el encargado detalla que maneja entre 700 y 1.000 paquetes al día: "Por eso es que tengo a los muchachos 'andarines' o también tengo más conductores que gestionan los códigos".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.