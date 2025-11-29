Un experto revela la clave del éxito de Shein: "No hay ningún competidor en el mercado que sea capaz de acercarse a unos tiempos de reacción tan importantes"

Almar apunta además a la eficiencia en la fabricación: "Lo producen cerca de su centro de distribución y lo hacen en tiradas muy cortas de 100, 200 o 300 unidades".

Según explica Pau Almar, profesional del sector textil con más de trece años de experiencia, la clave del éxito de Shein radica en su capacidad de respuesta: "No hay ningún competidor en el mercado que sea capaz de acercarse a unos tiempos de reacción tan importantes".

"Donde un competidor normal podría tardar semanas o meses, en Shein podemos estar hablando de 10 días, 15 días en repetir esa cosa que está funcionando. Lo que hacen es saltarse una serie de procesos normales. Por ejemplo, en lugar de planificar colecciones, ellos planifican producto. Producto que funciona, producto que repiten", detalla.

Almar apunta además a la eficiencia en la fabricación: "Lo producen cerca de su centro de distribución y lo hacen en tiradas muy cortas de 100, 200 o 300 unidades, que esto es significativamente un volumen mucho menor que un Zara, que un Mango, que podemos estar hablando de decenas de miles".

