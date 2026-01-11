Un exempleado de 'Desguaces La Torre' acusa al 'rey de la Chatarra' de pagar en B: "Lo aseguro por mis dos hijos"

Luis Miguel Rodríguez, empresario madrileño conocido como el 'Rey de la Chatarra', fue investigado por Hacienda en la Operación Ballesta. Aunque siempre ha negado pagar sueldos en B, un antiguo empleado sostiene lo contrario.

Desguaces la Torre es uno de los negocios más conocidos de Madrid y de toda España. La empresa, dirigida por Luis Miguel Rodríguez, llegó a facturar hasta 26 millones de euros anuales hace una década, cuando Equipo de Investigación le dedicó un reportaje al popularmente conocido como el 'Rey de la Chatarra'.

La trayectoria del empresario no ha estado exenta de polémicas. Además de su notoriedad mediática por sus relaciones sentimentales con Carmen Martínez Bordiú o Ágatha Ruizde la Prada, Rodríguez fue objeto de una investigación de Hacienda en el marco de la denominada Operación Ballesta, que trataba de esclarecer si pagaba a sus trabajadores parte del salario en B.

Durante la inspección en el desguace, los técnicos de Hacienda interrogaron tanto a clientes como a empleados. La presencia de un cajero automático a la entrada del recinto levantó sospechas sobre el sistema de cobros. El propio Rodríguez recuerda ese episodio en un vídeo del programa, donde se justifica asegurando que servía para que los clientes sacaran efectivo y pudieran pagar sus compras.

"Yo hago facturas todos los días, se contabilizan todos los tickets. Aquí se hace todo en A, todo con factura", defendió el empresario, quien negó rotundamente que sus empleados cobraran en B. Según su versión, los pagos se realizaban por transferencia y, en caso de efectivo, quedaban debidamente reflejados en nómina.

Sin embargo, un extrabajador del desguace sostiene una versión muy distinta. En declaraciones al programa, afirmó que "muchos compañeros echaban horas que se pagaban en dinero negro": "Eso te lo puedo asegurar por los dos hijos que tengo"

