Una exempleada del líder del clan de Los Morones: "Tiene dos caras. Es un encantador de serpientes"

"Tiene muy claro lo que quiere, pero no es una ambición buena", contaba la mujer a Equipo de Investigación en 2020 sobre Sinaí Giménez, conocido como 'el rey de los gitanos'.

Sinaí Giménez, conocido como 'El rey de los gitanos' y líder del clan de Los Morones, ha sido, en los últimos años, objeto de numerosas investigaciones y condenas por una variedad de delitos graves, incluyendo amenazas, extorsión, atentado contra agentes de la autoridad y por supuesta organización criminal.

Equipo de Investigación analizaba en 2020 a la familia y su líder y hablaba con una exempleada de Giménez, Ana Curra. La mujer, que se encargaba de impartir un curso de alfabetización vial, aseguraba entonces que su exjefe "tenía muy claro lo que quiere, pero no es una ambición buena". La mujer agregaba que Giménez trataba de conseguir lo que quería "a golpe de lo que sea".

"Yo lo llamo el encantador de serpientes porque muestra una cara al mundo, pero tiene otra", insistía Curra, que lamentó haber vivido situaciones "con Sinaí que no quisiera volver a vivir en el ámbito laboral ni personal".

Giménez ostentaba una serie de cargos en asociaciones y organismos como la Plataforma de Cooperativas de Vendedores Ambulantes, de la que era presidente. Fundó también la Asociación de mujeres gitanas de Galicia. Estos títulos le habrían ayudado a ser recibido por personas con importantes cargos públicos como el Defensor del Pueblo, Julio Fernández.

Finalmente, Giménez fue condenado a dos años y ocho meses de prisión por amenazar de muerte a un vendedor ambulante del clan de Los Zamoranos en un mercadillo. No fue su única condena.

