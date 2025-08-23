Ahora

El exalcalde de Calvià, sobre por qué "regularon prácticas como las excursiones etílicas" en Magaluf: "Así lo pedía el sector"

En 2014, Glòria Serra logró dar con el entonces alcalde de Calvià para hablar sobre "el respaldo legal del Ayuntamiento a la regulación de las excursiones etílicas" de Punta Ballena, en Magaluf.

En 2014, Equipo de Investigación logró pillar al entonces alcalde de Calvià, quien no quiso responder a las preguntas sobre "la regularización de prácticas de las excursiones etílicas" de Magaluf. "¿Por qué le daban respaldo legal a esta actividad?" El equipo de Glòria Serra salió en busca del alcalde en uno de sus actos públicos, el Oktoberfest, para preguntarle sobre ello.

Ante la insistencia de las preguntas de la reportera, el alcalde guardó silencio: "Solo voy a hablar del Oktoberfest". Sin embargo, cuando laSexta bajó la cámara, confesó que regularon la práctica porque "así lo pedía el sector". "¿Por qué han multado a un local que practica algo que ustedes regulan?", insistió la periodista, a lo que el alcalde contestó: "Esa es la opinión de quien tiene el local".

Por último, sobre "el dinero que se había embolsado el ayuntamiento con la regulación de las excursiones etílicas" aseguró "no tener ni la más mínima idea".

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2014 de laSexta que se ha vuelto a emitir este fin de semana.

