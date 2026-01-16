El estremecedor testimonio de los padres de Vera, la niña que murió tras la tragedia del castillo hinchable de Mislata: "Me puse a gritar que llamaran a una ambulancia"

Eva e Iván, los padres de la niña de cuatro años que falleció tras salir volando un castillo hinchable en Mislata, hablan por primera vez en televisión y relatan qué ocurrió aquel terrible día que les cambió la vida.

Los padres de Vera, la niña que murió el 4 de enero de 2022 tras salir volando un castillo hinchable en la feria de Mislata y caer en el asfalto, hablan por primera vez en televisión y relatan la pesadilla que vivieron. Eva Roz, la madre de Vera, recuerda que la niña "intentó agarrarse", pero una ráfaga de viento "la lanzó, haciendo de catapulta".

"Nosotros estábamos bajo del hinchable entre las lonas intentando buscar porque no sabíamos si Vera estaba allí", expresa Iván, el padre de la niña, a lo que añade: "Fui consciente de que nos habían cambiado la vida en un puto segundo, en una víspera de los Reyes Magos". "Cuando vi cómo estaba, me puse a chillar como un loco que llamaran a una puñetera ambulancia, que tardó 20 minutos en venir, y aquello fue eterno", relata Iván.

Por su parte, Eva señala que "la mayoría de los niños por suerte cayeron en las camas elásticas, menos Vera y Cayetana", que cayeron sobre el asfalto. "Yo en ese momento estaba en shock. De hecho, no tengo sonido de ese momento; solo recuerdo que una chica me dijo que no la levantase", manifiesta.

