Esto es lo que realmente llevan las aceitunas rellenas de anchoa: "No es anchoa"

Es uno de los productos más típicos de España. La aceituna es ese 'must have' que todo el mundo tiene para acompañar en el aperitivo. Aunque, ¿todas ellas están elaboradas de manera natural? Equipo de Investigación se trasladaba en 2024 hasta un laboratorio en el que 16 científicos investigan la calidad de la aceituna de mesa.

Antonio López, investigador del CSIC, explicaba entonces las cualidades de diversos tipos de aceitunas, como las que están en salmuera, que aportan más antioxidantes naturales por lo que "retrasan el envejecimiento". En el primer caso que analizaba, el experto indicaba que los acidulantes que acompañan a la aceituna "intentan cuidarla, porque mejora el producto, alarga la vida de mercado y aumenta el nivel nutricional".

López también desvelaba los secretos de otras variedades, como la gordal verde estilo sevillano, o las aceitunas negras que "adquieren ese color tras añadirle gluconato ferroso, una sal que viene muy bien para las personas carentes de hierro". Además, tienen la mitad de sal.

En el caso de las aceitunas rellenas de anchoa, López no dudaba en apuntar que en realidad lo que llevan "es pasta de anchoa" que tiene "parte de anchoa y otra serie de aditivos". Entre ellos, el glutamato monosódico, un potenciador de sabor que "hace que te guste lo que estás comiendo y lo veas más sabroso".

