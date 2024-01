Ana Julia se ha comunicado con el exterior a través de dos cartas que ha escrito desde la cárcel. En el programa de Equipo de Investigación de 2019 que laSexta ha vuelto a emitir este domingo, desvela cuál es el contenido de cada una de ellas.

La primera va dirigida al padre de Gabriel Cruz. "No tengo excusa por lo que hice, sé que dicen muchas cosas que no son ciertas. No tuve el valor suficiente para decirte que, por un lamentable accidente, te quité lo más grande que uno puede tener", explica. Un momento que aprovecha para señalar que "no fue premeditado".

Por otro lado, su segunda carta va dirigida al juez, a quien hace una petición sobre el padre de Gabriel. Ana Julia afirma que él se ha puesto en contacto con su familia para decirles que quiere que "se pudra en la cárcel" y pedirles que no le envíen nada porque "estarían ayudando a una asesina". Ana Julia pide al juez que intervenga para que deje de comunicarse con ellos.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2019 que laSexta ha vuelto a emitir este domingo.