Equipo de Investigación pilla a una empresa de paquetería clasificando pedidos en plena calle: "Se pueden perder, pero no se pierde nada"

El programa ha hablado con varios de los repartidores que estaban distribuyéndose los paquetes. Algunos de ellos acaban en el suelo, pero restan importancia a ello pese a que puedan contener objetos frágiles.

Durante la grabación del programa, Equipo de Investigación recibe un soplo de un extrabajador que decide revelar lo que ocurre dentro de una empresa de paquetería. La dirección lleva a un polígono, a solo cinco kilómetros del centro de la ciudad. Aquí, lejos de las grandes naves, los paquetes cambian de manos.

Es otro punto de clasificación en plena calle donde varias personas están distribuyendo sus paquetes, unos que están en el suelo. El programa se acerca a hablar con una de esas personas que le resta importancia a que esos pedidos estén en el suelo puedan llevar objetos frágiles: "Nosotros no tenemos conocimiento de lo que sea".

Además, señalan que no pueden dar "más información porque hay un encargado por ahí". También niegan que se pierdan paquetes pese al método que practican: "No se pierde nada". "Se puede perder, pero no se pierde", matiza otro repartidor.

Finalmente, una señora se acerca y susurra algo al repartidor y comienzan a recoger todo y marcharse del lugar.

