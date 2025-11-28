Equipo de Investigación muestra cómo algunos transportistas tratan los paquetes: desde lanzarlos hasta apiñarlos en una furgoneta

El programa ha acudido a la dirección de una empresa que había recibido múltiples quejas por paquetes perdidos. Al llegar, comprueban el por qué se pierden algunos durante la cadena de reparto.

En un grupo de afectados por paquetes perdidos, un usuario comparte su propia experiencia: "Ya sabéis los que seáis de Madrid o alrededores venir aquí porque tendrán vuestros paquetes". Además, adjunta una dirección. Allí se dirige Equipo de Investigación para comprobar la situación.

El programa llega a las cinco de la mañana al polígono industrial donde se sitúa la nave de la que hablan los afectados. Dentro, ya hay luz. Poco después, los primeros trabajadores comienzan a llegar. Se ponen chalecos, descargan las sacas y los carros y entran en la nave para buscar los paquetes que posteriormente repartirán los 'andarines'.

La mayoría de los transportistas carga las furgonetas hasta arriba. Y durante ese proceso, Equipo de Investigación presencia como hay personas que lanzan los paquetes al interior sin cuidado por la mercancía, otros que cargan la furgoneta hasta arriba metiendo las cajas a presión e incluso algunos dejan paquetes tirados en el suelo de cualquier forma.

La actividad a las puertas de la empresa de paquetería continúa hasta el amanecer. Algunas sacas quedan abandonadas en la calle, expuestas a robos o mezcladas con otros envíos. Al hablar con uno de los trabajadores de la nave, echa balones fuera sobre el trato de los pedidos: "Bueno, lo que suceda de ahí para afuera ya es cuestión de ellos. Nosotros aquí les exigimos documentación a todos los conductores. Lo que haga cada autónomo con la gente que trabaja con ellos ya es su responsabilidad".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.