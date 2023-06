'El Cubita' es la presunta mula de Rafael Amargo, quien "sería el encargado de distribuir la droga a clientes", tal y como señala el periodista Luis F. Durán. Equipo de Investigación busca al hombre al que la Policía "registra en una ocasión y encuentra 1,2 gramos de sustancia estupefaciente en uno de los bolsillos", según indica el periodista.

Finalmente, localizamos a 'El Cubita' desplazándose en patinete y nos acercamos a hablar con él. El hombre accede a responder a las preguntas de los reporteros, aunque niega que él fuese intermediario entre Rafael Amargo y quienes compran sustancias estupefacientes.

En lo referente a los gramos de metanfetamina que la Policía encontró en su bolsillo, el hombre defiende que era "para consumo". "Nosotros nunca hemos negado que consumimos, pero no traficamos", asegura, a lo que añade que Amargo "está triste, porque le han cortado las alas, el pasaporte, no puede viajar, no puede trabajar, y ha perdido una película y mucho trabajo".