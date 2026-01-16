Equipo de Investigación desvela con pruebas todo lo que falló en el castillo hinchable de Mislata y habla con los padres de Vera, quien falleció tras la tragedia

Los detalles El 4 de enero de 2022, Vera, una niña de cuatro años se subió a un castillo hinchable que salió volando. Ahora, el programa destapa con detalle todo lo que falló aquel día, desde la ubicación donde se instaló hasta su seguridad.

El 4 de enero de 2022, un castillo hinchable en una feria de Mislata salió volando, causando la muerte de dos niñas, Vera y Cayetana. La mayoría de los niños cayeron sobre camas elásticas, pero Vera y Cayetana impactaron contra el asfalto. Tras la tragedia, los padres de Vera decidieron hacer pública su historia para responsabilizar a los culpables. La investigación reveló que los anclajes del hinchable no estaban asegurados adecuadamente. El juzgado de Mislata abrió una investigación citando a los responsables de la feria y a un ingeniero, cuestionando la seguridad y supervisión del evento.

El 4 de enero de 2022, un día en el que hacía "un tiempo estupendo", Iván y Vera fueron con su hija Vera a una feria de Mislata, ya que "como estaba el tema del COVID", no quisieron ir a la de Valencia "por un tema de aglomeración", por lo que se decantaron por una "pequeñita", tal y como cuenta Eva, quien recuerda que mientras grababa a su hija en las camas elásticas, le dijo a su marido "que se estaba levantado aire" y les "iba a fastidiar" el día.

Tras subirse a las camas elásticas, la niña se montó en un castillo hinchable, y cuando la madre se agachó "a coger las zapatillas" de Vera, escuchó "un grito horrible". "Vino una ráfaga de viento hacia ella e hizo de catapulta", expresa Eva quien, junto a Iván, por primera vez se sienta a hablar en televisión sobre lo ocurrido aquel fatídico día.

"Nosotros estábamos bajo del hinchable entre las lonas intentando buscar porque no sabíamos si Vera estaba allí", expresa Iván, el padre de la niña, a lo que añade: "Fui consciente de que nos habían cambiado la vida en un puto segundo, en una víspera de los Reyes Magos". "Cuando vi cómo estaba, me puse a chillar como un loco que llamaran a una puñetera ambulancia, que tardó 20 minutos en venir, y aquello fue eterno", relata Iván.

Por su parte, Eva señala que "la mayoría de los niños por suerte cayeron en las camas elásticas, menos Vera y Cayetana", que cayeron sobre el asfalto. "Yo en ese momento estaba en shock. De hecho, no tengo sonido de ese momento; solo recuerdo que una chica me dijo que no la levantase", manifiesta. A Vera, de cuatro años, la trasladaron al Hospital Clínico, mientras que Cayetana, de ocho, es llevada al Hospital La Fe. Al día siguiente, la víspera de Reyes, Cayetana fallece, mientras que Vera muere cinco días después por las lesiones del impacto.

"El día que murió decidimos que no iba a ser anónima, que no iba a ser una niña que muere en un hinchable en Mislata, entre otras cosas, porque queríamos que esto no fuera algo fácil para los responsables de la muerte de nuestra hija, queríamos ponerles cara", expresa Eva, la madre de Vera.

Tras la tragedia, decidieron "publicar un villancico de ella a modo de despedida". "Es una publicación que hemos compartido cada 4 de enero desde entonces, con Vera cantando 'Campana sobre campana'. Eso nos saca una sonrisa", manifiesta la madre.

Todo lo que falló

Una semana después, los agentes vuelven a hinchar el castillo para reconstruir lo ocurrido. Frente a ellos, los dos responsables: el organizador de la feria y su yerno, propietario del hinchable, que muestra a la policía las sujeciones. Precisamente, Carlos Emilio Alcañiz, un padre que fue testigo de la tragedia del castillo hinchable, señala en Equipo de Investigación que se fijó en que los anclajes del hinchable "no estaban atados" porque trabajó para una empresa en la que se dedicaba a montar hinchables. "Y siempre los atábamos", subraya.

El juzgado de instrucción número 4 de Mislata abre una investigación por las muertes de Vera y Cayetana, y cita a los dos feriantes. Primero a Alejandro, el más joven, y después a su suegro, José Antonio, al que todos conocen como 'Toni Terremoto'. Durante las declaraciones, muestran a los investigados las fotografías del lugar donde cayó Vera. Las tomó el Grupo de Homicidios dentro de la zona perimetrada esa misma tarde. Ambos niegan que limpiaran sangre en el lugar del siniestro.

La investigación también pone el foco en la plaza donde se instala la feria de Navidad. Allí hay 22 atracciones, cinco del organizador, 'Toni Terremoto', y seis de su yerno Alejandro. El castillo hinchable se montó en un lugar distinto al que marcaba el plano del Ayuntamiento.

Contactamos con el Ayuntamiento de Mislata para preguntar por la licencia de actividad y nos responden que las atracciones de feria no la necesitan porque, según dicen, la certificación del ingeniero contratado por los feriantes equivale a ese control. Precisamente, ese ingeniero es otro de los investigados, junto con un técnico que es funcionario municipal. Un informe del grupo de homicidios pone en duda su declaración y cuestiona que el técnico revisara presencialmente el hinchable donde murieron las dos niñas.

