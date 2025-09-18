Ahora

Este viernes, en laSexta

Equipo de Investigación destapa el negocio oculto tras los pisos de estudiantes en 'La guerra por una habitación'

Colas frente a los pisos, cláusulas abusivas, habitaciones como 'zulos' y alquileres imposibles. Este viernes, en laSexta, Glòria Serra muestra la situación a la que se enfrentan muchos estudiantes al comienzo del curso.

Este viernes, a partir de las 22:30 horas en laSexta, Glòria Sierra estrena un nuevo reportaje de Equipo de Investigación donde mostrará el negocio oculto tras los pisos de estudiantes en 'La guerra por una habitación'.

En septiembre arranca para muchos el curso universitario y miles de estudiantes se lanzan a la caza de un piso compartido. Una situación urgente que muchos propietarios aprovechan para sacar rédito.

Colas frente a las viviendas, habitaciones diminutas y deterioradas, cláusulas abusivas y alquileres desorbitados.

