Equipo de Investigación se desplaza al lugar de grabación de 'La Casa de los Gemelos', en una urbanización del segundo municipio más rico de España

A 23 kilómetros de Madrid está el sitio donde se grababa el reality. Allí, conocemos las quejas de los vecinos, quienes hablan de "ruido" y "gritos" a todas horas.

Nos dirigimos al lugar donde se graba 'La Casa de los Gemelos', en una urbanización del segundo municipio más rico de España, a 23 kilómetros de Madrid. Allí, comprobamos que se vende un chalet de 343 metros cuadrados por más de un millón de euros, con cuatro habitaciones y cuatro baños.

Allí, preguntamos a los vecinos, quienes afirman que se escuchaban "voces" a altas horas de la mañana. "Es muy incómodo porque había noches, había voces a las 3:00 horas (...) Venían por aquí chillando y generando un ambiente que no era muy normal", afirma una vecina, mientras que otra expresa que la convivencia con ellos era "muy mala". "Por el grupo de la comunidad todo el rato había quejas. Desde mi casa se escuchaban gritos y golpes. Cada día era un espectáculo", declara.

