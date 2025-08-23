Equipo de Investigación desenmascara a uno de los mayores proveedores de Amazon: "Está en pleno barrio chino de Madrid"

Equipo de Investigación se desplazaba en 2022 a Usera (Madrid) para localizar la sede de Ugreen -uno de los principales proveedores de Amazon- en España, pero descubría que en esa dirección no había más que una gestoría administrativa.

Una reportera de Equipo de Investigación localizaba en 2022 la sede de uno de los mayores proveedores de Amazon a nivel internacional en Usera, el conocido como barrio chino de Madrid. Allí estaba ubicado su domicilio social en España.

"Aquí, todos los negocios son chinos. Abogados, pollos asados... Incluso esta inmobiliaria tiene los anuncios en chino", describía la redactora mientras se acercaba a su destino.

Para su sorpresa, al llegar a la dirección que había obtenido se encontró con una gestoría administrativa. "Nosotros le llevamos la representación fiscal, pero no tiene ninguna sede en España", informaba un trabajador.

Cuando era preguntado acerca del nivel de facturación de esta empresa en España, se negaba a responder. "Es una información confidencial", defendía el empleado.

