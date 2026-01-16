Equipo de Investigación consigue hablar con un técnico investigado por la tragedia del castillo hinchable de Mislata: "Fui, pero se me olvidó el teléfono en casa"

Localizamos al técnico investigado por su supuesta revisión del castillo hinchable que salió volando en enero de 2022 y que provocó la muerte de dos niñas. Su reacción a las preguntas de nuestro reportero, en el vídeo.

Buscamos al técnico cuya revisión del castillo hinchable que salió volando el 4 de enero de 2022 en Mislata está en duda. En primer momento, al preguntarle por la calle en Elche, sobre el accidente y la inspección que él hizo del hinchable, su respuesta es: "Hablen con mi abogado". "Estoy en fase de instrucción, así que no puedo decir nada", afirma.

Sin embargo, al indicarle que el informe policial dice que su teléfono no salió de casa el día que en teoría hizo la inspección de la atracción, el técnico señala que "el informe policial es una cosa", pero que él fue, aunque se le "olvidó el teléfono en casa". "Fotos sí que hicimos", asegura, tras lo que el reportero le pregunta que cómo hizo esas fotos si no tenía el teléfono, algo a lo que el investigado solo responde que "no hay más comentarios".

La reacción del técnico a las preguntas de Equipo de Investigación, en el vídeo principal que acompaña a la noticia.

