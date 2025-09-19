Ahora

Su reacción, en el vídeo

Equipo de Investigación caza a un inversor que alquila habitaciones a estudiantes en sótanos y semisótanos

Mientras unos estudiantes muestran a Equipo de Investigación el sótano donde viven de alquiler, llega el propietario, un inversor iraní que se niega a mostrar a los reporteros un apartamento que oferta en Internet.

equipo-habitacion-inversor-irani

Estudiantes universitarios muestran a Equipo de Investigación el sótano en el que viven siete personas en Villanueva de la Cañada. Sin embargo, mientras nos enseñan la casa, reciben una visita inesperada, la de su propietario, quien dice que no puede mostrarnos un apartamento que oferta en Internet para alquilar.

El hombre, un inversor iraní que ha decidido "hacer negocios en España", asegura que tienen ventilación los sótanos y semisótanos que alquila. "Se lo digo porque en las fotografías aparece una pequeña ventana solamente arriba, y está prohibido hacer apartamentos en sótanos y semisótanos", comenta entonces el reportero, tras lo que el propietario reconoce que sabe que no tiene licencia de habilidad, y que sabe que está cometiendo algo "irregular".

*Puedes ver el programa completo de Equipo de Investigación en Atresplayer.

Las 6 de laSexta

  1. Putin vuelve a tensar la cuerda: la OTAN intercepta tres cazas rusos en Estonia y Polonia detecta otros dos en el Báltico
  2. Una manifestación estudiantil con banderas de Palestina recibe a Ayuso al grito de "Israel asesina, Ayuso patrocina"
  3. La fundación de Abascal, en el ojo del huracán: las cuentas de 2023 revelan que destinaron más de un millón de euros en "gastos de personal"
  4. China se queda con el control del algoritmo de TikTok: una fórmula capaz de ganar elecciones aupando a líderes ultras
  5. El presidente de la CHJ declara ante la jueza de la DANA que fue él quien propuso enviar la alerta "porque no se tomaban medidas"
  6. Un hombre secuestrado en Vallecas pide auxilio a través de servilletas: "Estoy encerrado, no puedo salir. Llamad a la Policía"