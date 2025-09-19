Equipo de Investigación caza a un inversor que alquila habitaciones a estudiantes en sótanos y semisótanos

Mientras unos estudiantes muestran a Equipo de Investigación el sótano donde viven de alquiler, llega el propietario, un inversor iraní que se niega a mostrar a los reporteros un apartamento que oferta en Internet.

Estudiantes universitarios muestran a Equipo de Investigación el sótano en el que viven siete personas en Villanueva de la Cañada. Sin embargo, mientras nos enseñan la casa, reciben una visita inesperada, la de su propietario, quien dice que no puede mostrarnos un apartamento que oferta en Internet para alquilar.

El hombre, un inversor iraní que ha decidido "hacer negocios en España", asegura que tienen ventilación los sótanos y semisótanos que alquila. "Se lo digo porque en las fotografías aparece una pequeña ventana solamente arriba, y está prohibido hacer apartamentos en sótanos y semisótanos", comenta entonces el reportero, tras lo que el propietario reconoce que sabe que no tiene licencia de habilidad, y que sabe que está cometiendo algo "irregular".

