La enorme carga de trabajo de un punto de recogida de paquetes: "En época de campaña pasan entre 6.000 y 10.000 al mes"

Equipo de Investigación ha hablado con una trabajadora en un punto de recogida de paquetes que desvela al programa que gran parte del trastero del establecimiento está ocupado por cajas de repartos.

En ocasiones, los consumidores tienen que acudir a puntos de recogida a recoger sus pedidos. Lugares que, en su mayoría, son tiendas cuya función suele ser otra, pero que ejercen de ubicaciones para que las empresas de logística depositen los paquetes que posteriormente recogen sus dueños.

Equipo de Investigación ha acudido a un establecimiento que colabora con hasta 10 empresas de logísticas diferentes. Allí, el trabajador explica que, en realidad, son hasta 12 las compañías con las que trabajan: "Se pueden llegar a recibir a lo mejor 80, 100, 120 paquetes al día".

La cantidad de cajas y paquetes es tan grande que hasta llenan gran parte del trastero de la tienda. Aún así, advierte que se llenará más a lo largo del día: "Ahora mismo esto está, se puede decir, que por debajo de la mitad de capacidad que tiene porque estoy pendiente de cuatro transportes que tienen que venir".

De hecho, ha comentado al programa que cuenta con más de 300 paquetes en el establecimiento, una cifra ínfima comparada a la que pasan aquí cada mes: "En época de campaña, entre 6.000 y 10.000 paquetes al mes".

Por ello, la tienda gana entre 15 y 40 céntimos "dependiendo del transporte". Eso sí, con el volumen que manejan, los ingresos por entregar paquetes casi superan al ingreso original del establecimiento, en este caso la venta de prensa: "Este año estamos casi a la par, pero la paquetería está subiendo cada día más".

