El empresario Juan Martínez revela qué fue lo primero que dijo cuando despertó del coma tras recibir 13 puñaladas: "Mi hijastra me traicionó"

El hombre se abre con Equipo de Investigación ocho año después de haber estado al borde de la muerte. También hablan sus hermanos, quienes relatan cómo vivieron el intento de asesinato a Juan.

Juan Martínez, el empresario que el 25 de julio de 2017 recibió 13 puñaladas en un intento de asesinato, cuenta a Equipo de Investigación que cuando despertó del coma inducido lo primero que dijo fue "Mi hijastra me traicionó". Ahora, dice, está "vivo de milagro" y tiene que tomarse "10 pastillas diarias" por las graves secuelas físicas que le dejó la agresión. "Tengo la parte izquierda paralizada y he tenido que aprender a hablar", señala.

En la misma línea, un hermano de Juan indica que "las primeras palabras que salieron de la boca" de su hermano "cuando salió del coma" fueron "hija, traición, traición". "Nosotros no entendíamos nada, porque lo dijo muy flojito, Nos preguntábamos si había dicho "hija" y "traición", expresa.

