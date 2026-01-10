Un empresario catalán que se inyecta Ozempic para adelgazar: "Estoy más fresco, no estoy adormilado"

En 2024, Equipo de Investigación analizó la cara y la cruz de Ozempic y habló con algunos pacientes que habían elegido esta vía como manera de acabar con la obesidad.

Originalmente desarrollado para tratar ciertos tipos de diabetes, Ozempic ha revolucionado el mundo de las dietas...o mejor dicho, de las "no dietas". En 2024, Equipo de Investigación analizó la cara y la cruz de Ozempic y habló con pacientes que eligieron esta vía para combatir la obesidad.

Entre ellos, el empresario Álvaro Gabarró, quien explicó que recurrió a las inyecciones de Ozempic como herramienta para controlar su peso. Tras dejar de fumar, había ganado 10 kilos que no conseguía perder de otra manera.

Al iniciar el tratamiento, Gabarró pesaba 95 kilos. Durante la entrevista, su peso había bajado a 88, aunque en su punto más bajo llegó a 85. "Más allá de la imagen, corro más, me siento mejor, no estoy adormilado, estoy más fresco". comentaba. En reuniones o cenas sociales, reconocía que tomaba "medio plato para quedar bien y poco más".

El empresario también admitió que, al notar que empieza a subir de peso, reaccionaba de forma tajante: "Cuando veo que me paso, digo bueno, pues visita al médico, receta y andando y otra vez analítica para ver que todo está bien".

Además, Gabarró advertía sobre un riesgo importante: tras haberse aplicado Ozempic tres veces en un periodo de tres o cuatro años, comprobó que el medicamento podía tener efecto rebote si no se mantenía ciertos hábitos saludables."Ahí es donde tengo que tomar la decisión: o me porto bien o me aplico Ozempic, que me ayuda a portarme bien".

