Casi un año después de la misteriosa muerte de Isabel Suárez, la Guardia Civil detiene al actor Luis Lorenzo y a su mujer, Arancha Palomino, acusados de asesinato por envenenamiento.

A pesar de que el fiscal aprecia indicios de asesinato, finalmente ambos quedan en libertad. Equipo de Investigación repasó las claves del caso en un programa de 2022 que laSexta ha vuelto a emitir este viernes.

Los agentes centran su investigación en buscar el móvil del presunto crimen. Siete semanas antes de su muerte, Isabel Suárez realiza en una notaría de Madrid su testamento.

Deja su vivienda de Asturias a su sobrina, Arancha Palomino. En una segunda visita también le concede un poder para que tenga acceso a su cuenta corriente de 60.000 euros.

Seis días después, el matrimonio se desplaza hasta el pueblo de la tía Isabel y entra en un banco. Según declara una empleada, Luis Lorenzo se hace pasar por abogado de Arancha Palomino y solicitan ser incorporados a las cuentas de la tía Isabel.

Cuando el banco no les permite acceder a una de ellas y pide revisar el poder notarial, Luis y Arancha amenazan con denunciarlos.

Por eso, acuden una tercera vez al notario para ampliar el poder notarial y tener acceso a otra cuenta en la que hay 72.000 euros

"El 1 de junio vino con la señora Isabel y aquel día no la vi bien. Aquel día babeaba de una manera extrema, tanto que apenas podía hablar. Iba con un pañuelo. Ella insistía en que estaba igual de bien, pero ese día babeaba", declaró el notario.

"Arancha decía que estaba bien, igual que el otro día. Sin embargo, yo le dije que no me molestaba que babeara, sino que no me explicara y que no me pudiera entender con ella", añadió.

A la mañana siguiente, la tía Isabel ingresa en el hospital. Cuando le dan el alta, Arancha la lleva a otro notario. Precisaba de forma urgente un poder.

Ignacio Navas, notario explica las pautas que se siguen para verificar que un cliente se encuentra mentalmente apto para una firma: "Cuando viene una persona a la notaria a hacer testamento, habitualmente tenemos una conversación previa en la que me cuenta su situación familiar, dónde ha nacido, su profesión. A lo largo de esa conversación vas apreciando si tiene un comportamiento normal, o no".

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2022 que laSexta ha vuelto a emitir este viernes.