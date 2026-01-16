El duro relato la madre de una niña que murió tras la tragedia del hinchable de Mislata: "Decidimos que no iba a ser anónima; queríamos poner cara a los responsables"

Eva publica cada 4 de enero un vídeo de si hija cantando un villancico para recordarla. Al menos eso consigue arrancarle una "sonrisa". Ahora, los padres luchan por conseguir que se haga justicia por la muerte de su hija.

La mayoría de los niños que estaban en el castillo hinchable que salió volando el 4 de enero del 2022 en Mislata (Valencia) cayeron sobre unas camas elásticas, con excepción de Vera y Cayetana, quienes lo hicieron sobre el asfalto. A Vera, de cuatro años, la trasladaron al Hospital Clínico, mientras que Cayetana, de ocho, es llevada al Hospital La Fe. Al día siguiente, la víspera de Reyes, Cayetana fallece, mientras que Vera muere cinco días después por las lesiones del impacto.

"El día que murió decidimos que no iba a ser anónima, que no iba a ser una niña que muere en un hinchable en Mislata, entre otras cosas, porque queríamos que esto no fuera algo fácil para los responsables de la muerte de nuestra hija, queríamos ponerles cara", expresa Eva, la madre de Vera.

Tras la tragedia, decidieron "publicar un villancico de ella a modo de despedida". "Es una publicación que hemos compartido cada 4 de enero desde entonces, con Vera cantando 'Campana sobre campana'. Eso nos saca una sonrisa", manifiesta la madre.

