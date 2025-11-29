El dueño de un bazar chino, sobre la competencia de Temu y Shein: "Venden más barato que nosotros lo compramos al proveedor"

Ante las camaras de Equipo de Investigación, el dueño del bazar chino narra su experiencia como punto de recogida de los pedidos de Temu y también reconoce la feroz competencia: "Un cable nosotros lo vendemos a 4,95 euros. En Temu pues puede salir por 1 o 1,50 €, es muy jugos".

Temu y Shein, las dos grandes plataformas chinas de comercio online que han revolucionado los hábitos de compra, han habilitado numerosos puntos de recogida ante la falta de repartidores suficientes. Estos puntos se reparten entre negocios muy diversos: desde herbolarios o inmobiliarias hasta pequeños comercios de barrio. Uno de ellos es un bazar chino que también actúa como punto de entrega. Equipo de Investigación ha hablado con su propietario.

"Llevamos 20 días recibiendo paquetes. Al principio pensaba que llegarían uno o dos al día… pero me equivoqué. Todos los días recibimos unos 20 paquetes y luego entregamos otros diez", explica el dueño.

El comerciante que, irónicamente, tiene al enemigo en casa asegura que sus ventas han caído desde la expansión de estas plataformas, y atribuye la pérdida de clientes a la abismal diferencia de precios. "Esto, por ejemplo, un cable, nosotros lo vendemos a 4,95 euros. En Temu puede costar 1 o 1,50 €. Es muy jugoso para la gente", señala.

Además, admite que él mismo compra más caro de lo que Temu vende: "Temu ofrece muchos artículos más baratos de lo que nosotros los adquirimos al proveedor, porque mi proveedor es un intermediario, no un fabricante directo".

Con temor a que la situación acabe provocando el cierre de su negocio, reflexiona: "Estas tiendas tienen un ciclo de vida de 10 o 15 años… No sabemos qué puede pasar".

*Puedes ver el programa completo en atresplayer.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.