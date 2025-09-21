La dramática historia de una víctima de la mayor estafa inmobiliaria de Baleares: "Lo que sería mi casa es un edificio en ruinas"

Jonathan Morales firmó un contrato de reserva de una casa de la promotora de Carlos García Roldán, conocido como Charly. Pagó 14.200 euros por la reserva y 1.000 euros durante varios meses, pero las obras nunca empezaron.

"Lo que sería mi casa sigue siendo un edificio en ruinas". Así de contundente se mostraba una víctima de una de las mayores estafas inmobiliarias de España, la mayor de Baleares, después de que su estafador fuera detenido. En un especial de Equipo de Investigación de 2023, los reporteros del programa hablaban con Jonathan Morales, que firmó un contrato de reserva de una casa de la promotora de Carlos García Roldán, conocido como Charly.

Pese a que pagó 14.200 euros por la reserva y 1.000 euros durante varios meses, las obras nunca empezaron. "La casa de mis sueños iba a tener tres habitaciones y dos baños", sentencia resignado. "Estaba cerca de mi trabajo y a un precio muy llamativo para la zona que está", subraya.

Para no hacer levantar sospechas, el presunto estafador, que actualmente está siendo juzgado y para el que piden 16 años de cárcel, le dijo que las obras no empezaban porque había un problema con el balcón de la vivienda y que el Ayuntamiento no daba licencia con esos metros". Todo era mentira.

Carlos García Roldán fue detenido tras varios meses de intensa investigación y tras fugarse a Buga, Colombia, donde estuvo seis meses.

