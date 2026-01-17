Dos jóvenes aseguran que trabajaron para el organizador de la feria de Mislata donde se produjo la tragedia del hinchable: "Lo hacía con 15 años y sin contrato"

Equipo de Investigación localiza a dos jóvenes, quienes aportan impactantes testimonios sobre su supuesta experiencia trabajando con el organizador de la feria de Mislata donde un castillo hinchable salió volando en 2022.

Localizamos a dos jóvenes que aseguran haber trabajado para el organizador de la feria. "Me ofrecieron trabajar en la feria, me dieron su contacto y hablé con él", señala Andrés, quien cuenta que él tenía "15 años" en ese momento y que "no tenía contrato", algo que también dice Héctor.

Además, ambos cuentan que trabajaban los siete días de la semana. "De lunes a sábado entrábamos a las 16:30 y salíamos a las 00:00, a la hora que cerrase la feria, y los domingos por la mañana", subraya Andrés, a lo que añade que cobraban "30 euros por día".

En lo referente al hinchable donde trabajaban, el joven subraya que no lo montaban, sino que se lo encontraban "desinflado en el suelo" y ellos "lo único" que tenían que hacer era "conectar los motores" para que se hinchara. "Si no teníamos contrato, no nos iban a dar el libro del hinchable", expresa entonces Héctor, quien desconocía que ese manual existiera. "El primer día te explican cómo se hace y al segundo ya lo tienes que hacer tú", critica Andrés, quien reconoce que no anclaban el hinchable "si no era necesario" o nadie se lo había mandado.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.