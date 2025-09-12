"Donde vas tú, yo no voy; donde voy yo, tú no vas": así es la ley no escrita del feriante que se cumple en toda España

Equipo de Investigación analiza en varias ferias si se cumple en toda España una ley no escrita que rige el mundo de los feriantes. Un código respeto que, si alguien infringe, tiene represalias inmediatas.

Aunque Equipo de Investigación tiene un fuerte encontronazo con un recaudador de la Asociación de Feriantes que no quiere que se sepa cómo funcionan realmente las ferias, Jorge Georgevich, patriarca de uno de los clanes más importantes del sector, defiende a su representante.

"Lo que hace nada más es que no incumplan las normas", afirma el feriante, que sostiene que, de no ser por esta asociación "cada uno haría lo que le dé la gana".

"Nos respetamos los situados, donde vas tú yo no voy; donde voy yo tú no vas", afirma Georgevich. Una especie de ley no escrita que se cumple en todas las ferias de España.

Así lo comprueban las cámaras del programa, donde un feriante explica cómo es su ruta de pueblos a los que lleva su atracción, pero reconoce que no es oficial. Asegura que "no me haría mucha gracia" que otra persona ocupara su puesto el año siguiente y sostiene que, de ser así, "yo a lo mejor iría a la que tiene él en Logroño".

Es la 'ley del feriante' que en el caso de este hombre define más bien como "una amistad y un respeto que tenemos los feriantes y así evitamos enfrentamientos". Sin embargo, el castigo es inmediato: si alguien rompe la cadena, le pisan la feria.

* Ya puedes ver el programa completo de 'Equipo de Investigación: La ley de la feria' en atresplayer.com.