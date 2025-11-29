Una diseñadora de Shein revela a Equipo de Investigación cuanto cobra: "De 500 a 700 euros por diseño"

Equipo de Investigación relata la historia de Fátima García, una joven gaditana que compagina su trabajo como ingeniera informática con la creación de diseños para la empresa china Shein, actividad que lleva realizando desde hace dos años.

Equipo de Investigación relata la historia de Fátima García, una joven gaditana que compagina su trabajo como ingeniera informática con la creación de diseños para la empresa china Shein, actividad que lleva realizando desde hace dos años. "Consiste en hacer el diseño para cualquier tipo de material: tazas, móviles, fundas de tablet, camisetas, ropa… Puedes maquetar tus diseños en prácticamente cualquier prenda u objeto", explica.

Según cuenta, la libertad creativa es amplia: "Hay tantas campañas que puedes hacer lo que tú quieras".

En el momento de grabarse el reportaje, Fátima había creado ya 30 diseños para la plataforma y mostraba algunos de ellos ante las cámaras. Entre risas, enseñaba una camiseta con dos dónuts dibujados en la zona del pecho: "Esta camiseta voló". Y efectivamente, estaba agotada en la web.

La diseñadora detalla que existen dos tipos de contrato para trabajar con Shein: uno de pago único —entre 300 y 500 euros por diseño— y otro basado en comisión por prenda vendida, que oscila entre el 3% y el 8%. Ella percibía entre 500 y 700 euros mensuales. "Shein tiene miles y miles de diseñadores, no hay un límite", señala.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de 2024 de Equipo de Investigación.

*Puedes ver el programa completo en atresplayer.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.