Un diseñador de alta costura analiza la calidad del material con el que está hecho la ropa de Shein: "A mí me parece milagroso que esto cueste 70 €"

El diseñador de moda, que ha trabajado hasta con la reina Letizia, analiza para Equipo de Investigación la calidad del material con el que está hecho la ropa vendida por las plataformas asiáticas. "Está relativamente bien confeccionado", dice.

Aplicaciones como Shein y Temu se han convertido en la tienda de referencia para millones de consumidores. Sus precios irrisorios en todo tipo de artículos —especialmente en ropa— han puesto contra las cuerdas al comercio tradicional, que se enfrenta a un gigante prácticamente imbatible. En el reportaje Luchas de gigantes, Equipo de Investigación analiza el modus operandi de estas plataformas y la calidad real de los productos que comercializan.

Para ello, los reporteros compran en Shein un vestido de 70 euros y se lo llevan al diseñador Lorenzo Caprile —creador de referencia y responsable de vestidos para numerosas figuras públicas, entre ellas la reina Letizia— para que evalúe su calidad.

"El vestido lleva dos capas de tul, además de la base lisa y toda la pedrería. Solo adquiriendo estos materiales en España ya estaríamos muy cerca de los 70 euros. Está relativamente bien confeccionado. La calidad de las telas… no voy a hacer la prueba del mechero porque saldríamos ardiendo; seguramente es plástico puro. Y aquí, en el remate, al devolver el forro, lo han pellizcado", detallaba el modisto.

Tras su análisis, Caprile calificaba de "milagroso" el precio final: "Me parece un milagro que esto cueste 70 euros, sinceramente. Un traje de este estilo en España rondaría fácilmente los 500 o 600 euros; sí, diez veces más".

El diseñador también explicaba qué hay detrás de estas cifras tan bajas: "Hay realidades un poco tristes y miserables —por no usar palabras más fuertes—, porque aquí hay muchísima mano de obra implicada. Por un lado, defendemos el consumo sostenible, el comercio de proximidad, apoyar a las tiendas del barrio, que es lo más lógico. Y por otro, todos estamos comprando aquí… Es muy contradictorio".

