"Diría que te vayas, al final te pego un tiro": la agresiva reacción de los Marinkovich a las preguntas de Equipo de Investigación

Equipo de Investigación se adentra en el cuartel general de los Marinkovich para preguntarles por su rivalidad con otro clan de feriantes, los Georgevich. Como respuesta, los reporteros tienen en este vídeo un recibimiento de lo más hostil.

Equipo de Investigación se traslada hasta Humanes, al sur de Madrid. Allí está el cuartel general de los Marinkovich, el clan de feriantes que se disputa, batallas campales incluidas, el dominio de las ferias con los Georgevich.

En este lugar con apariencia de parque de atracciones fantasma donde viven y guardan sus atracciones, los reporteros intentan encontrar a algún portavoz de la familia.

Primero una nieta se niega a hablar con el programa. Después aparece otro hombre con un perro.

Se niega a hablar sobre su enemistad con la familia Georgevich y reacciona con agresividad: "Como grabes te juro que te rompo la cámara".

La tensión va en aumento, hasta que amenaza a los reporteros: "Yo diría que te vayas porque al final te voy a pegar un tiro", comenta otro de los feriantes saca una navaja.

