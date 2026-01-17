"El dinero pequeño nunca me ha importado": así hablaba Julio Iglesias de su economía cuando fue investigado por Hacienda

Una década después de mudarse a Miami, la Agencia Tributaria abre una investigación a Julio Iglesias. Aún a día de hoy es complicado saber dónde reside la mayor parte del tiempo, ni cuál es su residencia fiscal.

Julio Iglesias, ahora en el ojo del huracán por diversas denuncias de agresión sexual, ha protagonizado escándalos en más de una ocasión durante su larga trayectoria como figura pública. En un especial de Equipo de Investigación de 2021, el programa analizaba la vida del histórico cantante a raíz de su aparición en los Papeles de Pandora.

Entonces, el programa recordaba una entrevista que Julio Iglesias concedió a Encarna Sánchez justo cuando Hacienda abrió su primera investigación contra él. "El dinero grande, lo tengo; el pequeño, nunca me ha importado", aseguraba en ese momento el cantante, destacando que si la pregunta era si lo tenía guardado, la respuesta era afirmativa.

Julio Iglesias firmó un contrato de más de 10 millones de dólares con una discográfica, por el que nunca pagará un euro en España. Allí compartió estudio con Michael Jackson o Whitney Houston.

Una década después de mudarse a Miami, la Agencia Tributaria abrió una investigación al cantante. Aún a día de hoy es complicado saber dónde reside la mayor parte del tiempo, ni cuál es su residencia fiscal. "Dice que es un viajero. Desde luego, donde no vive es en Islas Vírgenes, donde tiene las sociedades", explicaba Jokin Castellón.

