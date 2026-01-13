"El dinero grande lo tengo": los gestos de nerviosismo de Julio Iglesias cuando Hacienda le abrió su primera investigación

Equipo de Investigación recordaba en este vídeo la primera investigación que Hacienda abrió a Julio Iglesias y la entrevista de televisión en la que se vio al cantante hablar de dinero visiblemente incómodo.

Cuando Julio Iglesias alcanzó el éxito en los 70. firmó en los 70 un contrato de más de 10 millones de dólares con una discográfica, por el que nunca pagará impuestos en España. Allí compartió estudio con estrellas como Michael Jackson, Celine Dion o Whitney Houston.

Equipo de Investigación se trasladó hasta allí para hablar con Alejandro Abad, compositor y productor musical, que aseguraba que detrás del secreto del éxito de Julio Iglesias en Miami "hay un plan de marketing y una estrategia artística que es fundamental" y que resumía en una frase que le dijo el cantante: "A la gente hay que darle lo que la gente espera de ti".

Una década después de mudarse a Miami, la Hacienda española abre una investigación a Julio Iglesias. En una entrevista para televisión, el artista aseguraba, con gestos de nerviosismo, que "el dinero grande lo tengo, el dinero pequeño nunca me ha importado".

"No le gusta hablar de dinero, ni a él ni a casi nadie de los que ganan tanto y tienen que tributar en sitios donde les cobran la menor cantidad posible", apuntaba en el vídeo sobre estas líneas María Eugenia Yagüe.

Finalmente el juzgado dio la razón a Hacienda y obligó a pagar a Julio Iglesias. Sin embargo, aún a día de hoy es complicado saber la residencia fiscal de Julio Iglesias. "Desde luego donde no vive es en Islas Vírgenes, donde tiene la mayoría de las sociedades", comentaba Jokin Castellón.

