Detrás del viral de Simón Pérez y Silvia Charro: "Le dije que pilláramos coca para quitar la borrachera"

El 'gurú de las hipotecas' y la agente inmobiliaria desvelan en Equipo de Investigación cómo se gestó el famoso vídeo viral que truncó su carrera.

"Nos cambió la vida. Siento tristeza. Nos equivocamos… no estábamos bien". Con estas palabras comienza Silvia Charro al recordar el vídeo viral que protagonizó junto a Simón Pérez y que marcó un antes y un después en sus vidas.

La historia real de aquellas imágenes comenzó 12 días antes de que el vídeo se difundiera en redes sociales. Según relató Charro en Equipo de Investigación, fue Simón quien le propuso grabar un contenido sobre hipotecas. "Me dijo que iba a llamar a alguien de prensa. Avisó a Periodista Digital y nos dijeron que pasáramos", explicó, asegurando que era la primera vez que se ponía delante de una cámara.

Tras una primera grabación, Simón contactó con ella para decirle que debían repetir el vídeo porque "no se oía bien". Silvia recuerda aquel momento como especialmente delicado. "Yo casi no había dormido, venía de una comida de empresa en la que estaba bebiendo y mis jefes me dijeron que fuera a dar el nombre de la empresa. Simón me recogió en taxi y me caí al abrir la puerta. Estaba en un estado horrible" relató.

Por su parte, el economista reconoció que su pareja estaba muy afectada. "Estaba toda borracha. Le dije que pilláramos coca para que se le quitara la borrachera", admitió el conocido como 'gurú de las hipotecas'. Tras la grabación, ambos se marcharon convencidos de que el vídeo no vería la luz. "Estuvo unos 15 días en Periodista Digital sin que nos dijeran nada. Pensé que no lo habían subido”, contó Charro.

Sin embargo, al regresar de una cena, la realidad les golpeó de lleno: decenas de llamadas perdidas les avisaban de que el vídeo ya era viral. Las redes sociales los convirtieron en una caricatura y el linchamiento digital fue inmediato e imparable. Tres días después intentaron dar su versión en una entrevista televisiva, pero el daño ya estaba hecho.

