Ana Julia Quezada se encuentra actualmente cumpliendo pena de prisión permanente revisable por el crimen de Gabriel Cruz en Almería en 2018. Equipo de Investigación recordó el caso y puso el foco en el perfil de la asesina en un programa de 2019 que laSexta vuelve a emitir este viernes.

En la búsqueda de Gabriel Cruz participaron unos 3.000 voluntarios y unos 2.000 profesionales. "Fue una búsqueda sin precedentes por tierra, mar, aire y subsuelo. Se consideró una desaparición de alto riesgo", indica Antonio Úbeda, comandante de la Guardia Civil.

Ana Julia Quezada da un paso al frente y no duda en acompañar al padre del niño desaparecido, llevan poco más de un año juntos. La dominicana de 45 años es la última que ve al pequeño con vida. "Ana Julia desde el primer momento participa en la búsqueda. Esa misma tarde y al día siguiente también colaboró con nosotros sin separarse ni un momento del padre", añade el comandante.

Ana Julia Quezada presta declaración como la principal testigo del caso y lo mismo que explica a la Guardia Civil lo cuenta en Radio Galega. "No tenemos ninguna novedad, estamos desesperados porque no lo encontramos por ningún lado", aseguraba.

"Solo queremos recuperar a nuestro niño, que vuelva a casa. Es un niño muy bueno, muy obediente, muy guapo. Solo queremos recuperar a Gabrielillo. Por favor, si alguien lo ve, que nos diga algo, que estamos desesperados [...] Si le pasa algo y lo encuentras por ahí, por lo menos lo has encontrado, pero no sabemos quién lo tiene, qué le estarán haciendo, si estará comiendo, bebiendo, cómo estará mi niño. No lo sabemos", añadía.

Durante su intervención, la asesina tiene un significativo desliz hablando del pequeño: "Creo que alguien se lo ha llevado, Gabrielillo no se va solo, era un niño muy responsable. Es un niño muy responsable".

Rocío Gavilán, psicóloga forense, analiza la entrevista: "Ella necesita tener el papel de víctima, se puede comprobar durante todo el audio que hay varias veces en las que intenta llorar, intenta hacer que está llorando. Sin embargo, no es la realidad. Una persona que tiene un llanto no puede cesar de esa forma tan abrupta".

"Quiere quedar relegada en un segundo plano de las sospechas de los investigadores [...] Llama la atención en su testimonio el momento en el que ella cuenta que estaba haciendo cosas, pero no especifica qué tipo de cosas, algo que podría salir de forma natural y espontánea. Esos detalles superfluos dan veracidad al testimonio y en este caso no existen, denotan falsedad en el testimonio. Como si estuviese hablando en una tercera persona, como si estuviese contando un cuento", añade la experta.

Además, la psicóloga forense destaca que Ana Julia Quezada habla del pequeño en pasado: "Si alguien tiene un familiar desaparecido, siempre habla en presente"

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2019 que laSexta vuelve a emitir este viernes.