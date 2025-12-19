Ahora

Van más allá

Cuando las luces no bastan: el espectacular 'videomapping' con el que Málaga pretende conquistar la Navidad

Málaga quiere 'pasarse el juego' de la Navidad. Para ello, llevan seis años seguidos celebrando un espectáculo basado en el 'videomapping', que celebra tres pases diarios hasta el 4 de enero. Para su montaje trabajan más de 35 personas.

El 'videomapping' de Navidad

Málaga quiere más. Quiere ir más allá. Quiere algo que supere a las luces de Navidad para ganar la carrera en esta época invernal. Para ello han puesto en marcha el llamado 'videomapping', con el que para iluminar por ejemplo la catedral primero han de apagar todas las luces de alrededor.

Más de 35 personas trabajan en ese montaje, con unos 3.000 vatios de sonido y con diseñadores no solo de España sino también de países como China, México y Canadá.

Un espectáculo que se celebra por sexto año consecutivo en tres pases diarios hasta el 4 de enero, y que además está presente en Getafe, en Leganés y en Úbeda, entro otros lugares.

"El gasto va de 25.000 hasta 200.000 euros. Depende de muchos factores", afirman, y cuentan que aunque la empresa no nació con el objetivo de la Navidad se han convertido en "líderes".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. De la reunión clandestina de Sánchez y Díaz a una cumbre paripé para abordar la crisis: Sumar reconoce que el acuerdo de investidura está en peligro
  2. La carta de un médico del Hospital de Torrejón que dejó su puesto: "Hay noches donde toda la urgencia depende de dos médicos que llevan 24 horas"
  3. Trump y Epstein, una amistad basada en la competición por el número de mujeres a las que acosaban
  4. Quizá Putin no es de fiar: la historia de mentiras, promesas incumplidas y engaños que ya nadie se cree
  5. La espiritualidad está de moda: este es el resurgimiento de la visibilidad pública de la fe en España a través del arte
  6. El PP embarra el final de la campaña electoral en Extremadura extendiendo la sombra de un falso pucherazo