Las consecuencias de romper la 'ley del feriante': así fue la batalla campal entre los Marinkovich y los Georgevich en Madrid

Dos grupos de feriantes protagonizaron un sonado altercado en un colegio junto al Santiago Bernabéu por una disputa por el territorio. Según el atestado policial, los protagonistas llevaban barras de hierro, navajas, bates de béisbol y hasta una hoz y todo terminó con 11 heridos.

Fue una de las noticias más sonadas de 2025 en torno al sector de los feriantes. Una batalla campal en el patio de un colegio junto al Santiago Bernabéu, en Madrid, terminaba con 11 personas heridas por una única razón: romper la 'ley del feriante'. En un especial de Equipo de Investigación de septiembre de 2025, el programa analizaba el sector, las formas de trabajar de los feriantes e incluso las inspecciones.

Así, el programa detallaba el suceso, que se produjo a plena luz del día, cuando se libra toda una violenta disputa por el control de la feria en la capital. Un portero ve cómo dos grupos se pegan "con todo lo que tenían: barras de hierro, se tiraban piedras,tenían incluso algún objeto punzante". Así lo atestiguan también los vídeos de los vecinos.

Cuando llega la Policía hay 11 heridos, tres graves. "Si no se llega a actuar con inmediatez, seguramente podríamos estar hablando incluso de algún muerto", apuntaba un policía que participó en el operativo. El agente señalaba que es "sorprendente" la agresividad con la que se enfrentan estos dos clanes. De hecho, según el atestado policial, llevaban barras de hierro, navajas, bates de béisbol y hasta una hoz.

Ese día, la Policía identifica y detiene a 32 feriantes. Catorce de ellos pertenecen a un conocido clan: el de los Marinkovich. El uniformado explicaba así que, minutos antes de la riña tumultuaria, les llega la información de que los Marinkovich iban a montar las atracciones y que el clan de los Georgevich iba a ir "a intentar que no montase, ya que consideraban que ellos son los que tenían que montar en ese distrito".

Al grito de "matadlos"

Los Marinkovich declararon que, sin mediar palabra, son atacados al grito de "matadlos". Se trata de un enfrentamiento que, según el agente, se remontaba por lo menos desde 2018 y se debía a que "los Marinkovic no respetan un acuerdo verbal establecido desde hace años por los más veteranos".

El programa no duda en preguntar sobre esto a Jorge Georgevich, que desmiente lo declarado por los Marinkovich y lo reduce a "una pelea". Sobre el miembro del clan rival que acabó con un dedo amputado, afirma que "en una pelea puede pasar de todo. Se pierde y se gana". Además, sostuvo que su hijo sufrió una puñalada en la pierna y su hermano un corte en la cabeza.

"Si nos buscan los problemas, pues alguna vez nos encuentran. No hay más", comentaba tajante Georgevich, que afirmaba que aquella feria "era nuestro sitio, y nuestro pan, tienes que ir a defender tu pan".

