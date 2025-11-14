"¿Cómo se manipulan los frenos? ¿Conoces a algún sicario?": los mensajes que mandó la hijastra de Juan Martínez a su pareja antes del intento de asesinato al empresario

La Guardia Civil intervino el teléfono de la hijastra del empresario y descubrió "mensajes muy significativos", en los que la joven preguntaba a su pareja si podía ayudarla, a lo que este le respondía que dependía de lo que pagase su madre.

Los agentes intervienen el móvil de la hijastra de Juan Martínez, el empresario que sobrevivió tras recibir 13 puñaladas, y descubren mensajes que intercambió la joven con Antonio David, su pareja. "He dado con el tío ese. En una semana puedo hacer algo. No sé si lo conseguiré. Es poco tiempo", señala el joven, a lo que la chica le responde: "Tienes que conseguirlo".

Un agente de la Guardia Civil indica al respecto que "le propone que busque a un rumano para acabar con la vida de Juan" y destaca que "esos mensajes son bastante significativos en todos los sentidos".

"¿Me vas a ayudar o que?", le pregunta la hijastra en otra de las conversaciones de WhatsApp, a lo que Antonio David le responde: "Te voy a ayudar, pero depende de lo que esté dispuesta a pagar tu madre". Así, "lo que en un principio parecía un ajuste de cuentas, en este momento se convierte en una historia familiar estremecedora", subraya el guardia civil.

Sin embargo, durante el juicio, Antonio David declaró que en el momento del intento de asesinato a Juan Martínez no era pareja de la hijastra del empresario, porque pilló a la joven "hablando" con Marlon. "Yo no conozco a ningún rumano ni hablé con nadie", aseguró.

Para la Guardia Civil, "las piezas empiezan a encajar en el puzle" tras la declaración de Antonio David, que dice que "fue novio de la hijastra de Juan durante unos nueve meses, que llega incluso a convivir con la familia en Ourense y que lo habían dejado hacía un mes y en la actualidad ella tenía un nuevo novio, que era Marlon".

"Teníamos a Marlon, que estaba sin duda en el lugar de los hechos, y que es sospechoso; teníamos a la hijastra, que, tras la declaración de Antonio David, se confirma que ha participado en los hechos, y que su madre y ella estaban planeando acabar con su padrastro y que presuntamente le ha pedido ayuda a Antonio David para que buscase un sicario", subraya el agente.

Así, la Guardia Civil descubrió conversaciones de WhatsApp entre la hijastra de Juan Martínez y Marlon, en las que la joven le preguntaba: "¿Cómo se manipulan unos frenos? ¿Eres colombiano? ¿Por causalidad conoces algún sicario?". "Me dijo que como en Colombia había tanta delincuencia, que si yo por casualidad no conocía a algún sicario y yo le dije que en ese mundo no me movía", declaró al respecto el autor material del intento de asesinato en el juicio.

