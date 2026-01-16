La carta a los Reyes de Vera, quien murió tras salir volando un castillo hinchable en Mislata: "Que se acabe el coronavirus y ningún niño se quede sin regalo"

Los padres de la menor recuerdan con cariño a la niña y expresan que cada año comparten un villancico que cantaba Vera como una forma de recordarla y hacerle un homenaje.

El 4 de enero de 2022 Vera fue con sus padres a una feria de Mislata, Valencia, y se subió en un castillo hinchable. Sin embargo, segundos después, la atracción de feria salió volando, tras lo que la menor cayó al asfalto y falleció días después por las heridas provocadas en la caída.

Ahora, sus padres hablan con Equipo de Investigación y recuerdan con cariño a su hija, quien escribió una carta a los Reyes Magos en las que mostraba su enorme generosidad con los demás: "Que se acabe el coronavirus y que ningún niño se quede sin regalo".

