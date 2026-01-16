Ahora

Carlos, testigo de la tragedia del castillo hinchable de Mislata: "El responsable era un chiquillo que tendría como mucho 18 años con un chaleco"

Carlos Emilio destaca ante Equipo de Investigación que le llamó la atención el hecho de que "los anclajes no estuvieran atados" y señala que el responsable de la atracción era "un chico jovencito con el típico chaleco de coche fosforito y un pito".

Carlos Emilio Alcaniz, testigo de la tragedia del castillo hinchable de Mislata (Valencia), en la que murieron dos niñas, cuenta a Equipo de Investigación que el responsable de la atracción aquel día era "un chico jovencito del norte de África que tendría como mucho 18 años, y que llevaba el típico chaleco de coche fosforito y un pito".

"Yo no vi al dueño o a alguien que fuera el jefe. El responsable allí era el chiquillo el que se encargaba de todo", añade, tras lo que destaca que le "llamó la atención que los anclajes del hinchable no estuvieran atados". "Yo estuve trabajando para una empresa de Valencia que monta hincables y siempre los atábamos", subraya.

