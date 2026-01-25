Los Caracoleños, el clan más peligroso de las Tres Mil: "Viven en un mundo totalmente aparte"

Un tiroteo por un vuelco de droga en el conocido barrio sevillano saltó a los medios en 2024. En el epicentro de la reyerta: dos familias enfrentadas. "Son prácticamente organizaciones criminales", decía entonces un vecino a Equipo de Investigación.

Es una de las familias más temidas de las Tres Mil Viviendas de Sevilla. Los Caracoleños protagonizaban en 2024 el tiroteo más sonado de este barrio sevillano. La razón: un vuelco de droga. Sus enemigos: los Naranjeros, otro de los clanes más conocidos en la zona.

En un especial de enero de 2024, Equipo de Investigación analizaba los enfrentamientos en el conocido barrio sevillano, compuesto principalmente por familias de etnia gitana. Sobre todo porque una de las familias es altamente peligrosa, según contaban algunos vecinos.

"Los Caracoleños son posiblemente la familia o clan más grande de las Tres Mil. También son los más salvajes en cuanto a que no atienden a reglas ni de gitanos ni de nada. Ellos viven en un mundo totalmente aparte", explicaba un vecino. El poder que tienen es tal que "todo el mundo sabe que como te tienes que cruzar con ellos, llevas todas las de perder". "Igual un vecino ha estado malo, han ido al hospital y en el momento que sale le han quitado el piso. Se lo han okupado y a nadie se le ocurre volver", contaba.

En cuanto a los Naranjeros, que recibieron este apodo por llegar de las plantaciones de naranjas de Extremadura, este vecino relataba que "no son de los más conocidos" en la barriada, aunque sí saben que llevan un tiempo coqueteando con las drogas.

El hombre también afirmaba que este tipo de clanes ya no cuentan con un patriarca, como venía siendo la tradición. "Son prácticamente organizaciones criminales", espetaba.

