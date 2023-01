A finales de junio de 2021 Isabel Suárez fallece y todo en torno a su muerte está rodeado de misterio. Para tratar de esclarecer qué pasó, se pone en marcha una investigación en la que se detiene, meses después, del actor Luis Lorenzo y su mujer, Arancha Palomino. Ambos están acusados de asesinato por envenenamiento.

No obstante, tras prestar declaración, los dos quedan en libertad, aunque el fiscal aprecia indicios de asesinato. Equipo de Investigación analizó las claves del caso en un programa de 2022 que laSexta ha vuelto a emitir este viernes.

Los últimos meses de vida, Isabel Suárez los pasa en Madrid con Luis Lorenzo y Arancha Palomino. La investigación recoge que ella siempre acompaña a su tía al médico y muestra preocupación por su estado de salud ante los doctores. No obstante, la investigación también contempla un incidente que muestra otra realidad.

Luis Lorenzo, Arancha Palomino y la tía Isabel entran en un centro comercial. Son las 12:30 horas de la mañana y la camarera Maika Valle comienza su jornada laboral.

Valle relata qué ocurrió ese día: "Cuando entré, nos encontramos a una señora que estaba sentada. Al parecer, se había quedado dormida y la despertamos. Al pasar el tiempo nos damos cuenta de que la señora estaba sola, que no pedía nada, o un café. Notamos que no estaba bien".

Isabel pasa ocho horas sentada en la silla. "Ella no nos pedía nada de comer y nosotros fuimos dándole cosas. Solo se quedó sentada mirando a la nada esperando a que alguien llegara. Se levantó al baño y unas compañeras la tuvieron que acompañar porque no tenía movilidad y tenía temblores. Nosotros pensábamos que ya vendrían a por ella y cuando vimos que eran sobre las 15:00 horas, llamamos a la Policía. Los agentes contactaron con los familiares y dijeron que no podían venir porque estaban de cumpleaños en la Warner", recuerda la camarera.

"La Policía dijo que no podía hacer nada, que teníamos que esperar a que llegara la familia. Una compañera, por un pinganillo que teníamos nosotros, nos dio el aviso de que habían llegado. Cuando me enteré, dejé la bandeja que tenía en la mano y dijimos que no nos parecía bien lo que estaban haciendo porque era una persona mayor y no la pueden dejar sola", añade la joven.

"Arancha nos dijo que iba a ir al hospital e iba a pedir un parte médico porque le estaba dando un ataque de ansiedad por la discusión que estaba teniendo. Cuando se peleó conmigo tenía aires de grandeza y victimismo", denuncia Maika Valle.

No obstante, no es el único incidente que ocurre en el centro comercial con la tía Isabel: "Luis Lorenzo y Arancha Palomino fueron con Isabel a otro sitio, a tomarse algo. En ese momento, Isabel se quedó dormida en la mesa y entonces ellos aprovecharon para ir a comprar. La señora se despertó y estuvo deambulando cuatro horas sola hasta que vino una persona de seguridad del centro comercial y fue a preguntar para encontrar a los familiares. Evidentemente, les echó una reprimenda".

Cuando la jueza pregunta a Arancha Palomino, esta da una versión bien distinta: "Ahí no tenía los problemas. Ella me regaló entrada para ir a la Warner y fue ella la que no quiso porque íbamos con más personas. Me dijo que prefería quedarse ahí. No estaba incapacitada, la cabeza la tenía bien".

Ante la posibilidad de que se hubiera quedado la anciana en casa, Palomino afirmó que "no se quería quedar".

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2022 que laSexta ha vuelto a emitir este viernes.