La calidad de Shein, bajo la lupa de un diseñador: "Me parece milagroso que esto cueste 70 euros"

Lorenzo Caprile, diseñador de alta costura que ha trabajado con la reina Letizia, analiza un vestido de Shein de 70 € para Equipo de Investigación y califica su precio de "milagroso", destacando la calidad de materiales y el impacto de la producción low cost.

Equipo de Investigación realiza un pedido en Shein de un vestido valorado en 70 euros y se lo entrega al diseñador Lorenzo Caprile, referente de la alta costura y habitual de personalidades como la reina Letizia, para que analice la calidad de la prenda.

Caprile examina el vestido con detalle: "Lleva dos capas de tul, una base lisa y toda la pedrería. Solo comprar estos materiales en España nos situaría ya muy cerca de los 70 euros. Está relativamente bien confeccionado. La calidad de las telas… no voy a hacer aquí la prueba del mechero porque saldríamos todos ardiendo; seguramente es plástico puro. Y aquí, en el remate, al devolver el forro, lo han pellizcado".

Tras su análisis, el diseñador se muestra sorprendido por el precio y lo califica de "milagroso": "A mí me parece milagroso que esto cueste 70 euros, sinceramente. Un traje de este estilo en España estaría fácilmente en 500 o 600 euros. Sí, diez veces más".

Caprile también reflexiona sobre lo que hay detrás de estos precios tan bajos: "Detrás hay realidades un poco tristes y miserables, por no usar palabras más fuertes, porque aquí hay mucha mano de obra. Por un lado defendemos el consumo sostenible, el comercio de proximidad y las tiendas de barrio, que es lo más lógico. Y luego todos estamos comprando aquí. Es muy contradictorio".

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de enero de 2024 de laSexta.

