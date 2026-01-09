La caída de Simón Pérez tras hacerse viral: de ser un reconocido economista a un "payaso de Internet" por sus humillantes retos

Simón Pérez pasó de ser un reconocido economista a un "payaso de Internet", como él mismo dice, con extremos y peligrosos retos que acepta a cambio de dinero. Equipo de Investigación lo entrevistó en este vídeo de octubre de 2025.

"Me rapé las cejas por 80 euros y si tú me das 50, yo me las rapo si tú quieres", afirmó Pérez en este vídeo, donde explicó que en la actualidad vive de lo que él mismo llama "mendicidad digital". No obstante, antes de que comenzase su caída sin freno, su currículum parecía imbatible: Simón Pérez era licenciado con excelencia, tenía un máster con honores, era profesor universitario y asesor de banca privada.

En 2013, con la prima de riesgo disparada y el paro en máximos, los medios buscaban economistas que explicaran la crisis y Simón Pérez era uno de los más solicitados. Incluso, el economista interrumpió la entrevista al ver imágenes de aquella etapa en los medios: "Voy a fumar, que no quiero llorar en directo; me da mucha pena verme tan guapo y arreglado, y ahora tan desmejorado...". Además, Pérez confesó en la entrevista que en aquella época tenía "una casa en Madrid, otra en Barcelona y un BMW".

Sin embargo, pese a que se sentía "muy realizado", comenzó también a tener "mucha presión por los números". "Se pusieron unos objetivos de conseguir 12 millones de euros al año, y yo no llegaba a siete, así que empecé a trabajar muchas horas y a meterme coca para trabajar, y en diciembre pasó lo del vídeo viral, donde se truncó todo un poco", recuerda.

Y llegó el vídeo viral con Silvia Charro

En diciembre de 2017 Simón Pérez acudió a un medio digital para grabar un vídeo sobre hipotecas. En esos ocho minutos de vídeo, sus gestos, su forma de hablar y su mirada perdida, al igual que ocurrió con su pareja, Silvia Charro, una agente inmobiliaria, se hizo viral.

El medio digital decidió difundir el vídeo, y lo que debía ser una aburrida pieza de economía acabó convirtiéndose en una bomba viral, superando las 100.000 reproducciones en pocas horas. En una sola noche, el contador se disparó, alcanzando el millón de visualizaciones, y durante una semana entera fue tendencia en España. En ese momento, se amplificó la burla, con la caída de un economista y una agente inmobiliaria convertida en meme nacional, pero la verdadera historia del vídeo comenzó 12 días antes de aparecer en la red.

Silvia Charro explicó en este entrevista de Equipo de Investigación que habían hecho una grabación anterior, pero que les dijeron que tenían que repetirla porque "no había salido bien". "Yo le dije a Simón que no había dormido, que estaba en una comida de empresa, que había estado bebiendo", recordó Silvia Charro, que añadió: "Simón vino a recogerme en taxi y yo al abrir la puerta, me caí del coche; estaba en un estado horrible".

Por su parte, Simón explicó que Silvia "estaba toda borracha" y que le dijo que pillaran "coca para que se le quitara la borrachera". Tras hacerse viral, las redes les transforman en caricatura, y el linchamiento digital es imparable, pero ellos, lejos de frenar en la caída, emprendieron una huida hacia delante, convirtiendo la exposición en su modo de vida. En la actualidad, cuentan, siguen siendo pareja, y continúan sufriendo las consecuencias de aquel declive que comenzó en 2017.

