¿Quién gana y quién pierde con la piratería?

Nuestra investigación comienza en el barrio de Lavapiés. Allí en pisos patera se comercian cedés y deuvedés pirata. Se venden al peso pero los creadores de la música o las películas que contienen no perciben ni un céntimo.

Es un mercado organizado a nivel internacional que comienza desde el mismo día del estreno de la película; por eso decidimos plantarnos en un preestreno para controlar todos los puntos de la cadena de producción. Nos sorprende lo que acabamos viendo. Gente que va al cine a grabar la imagen o el audio para poder colgar en internet la película minutos después. La policía ha detectado a varios grupos que revientan los estrenos. Algunos ganan hasta 3000 euros al mes en este negocio ilegal. Las distribuidoras de cine lo saben y ya están tomando medidas.

¿Quién gana con la piratería?. Son varias la páginas web que ofrecen contenidos en internet de forma ilegal. Descubrimos que no son páginas en las que se comparte por altruismo, es un negocio que obtiene cientos de miles de euros a través de la publicidad y que tampoco repercute en los creadores. Sus propietarios saben que no es legal lo que hacen, ¿o sí?

Lo más llamativo que nos encontramos son los damnificados por la piratería, lo que sufren que la gente consuma gratis. Fábricas de discos que cierran, cantantes que ya no viven de vender discos y otros a los que la piratería ha expulsado de la música. Las cifras son escandalosas: miles de millones de euros en pérdidas, cientos de empleos perdidos y cultura que no se genera porque muchos ya no invierten. Cada click supone una pequeña gran ruina.