Secuestros parentales fuera de España

Esa es la historia de María Salas una sevillana que lleva sin ver a sus hijos 3 años. Su ex marido los sacó aprovechando su día de visita. El padre no tenía la custodia pero ninguna autoridad le impidió tomar un vuelo rumbo a Argelia.



María aposto por la vía judicial en Inglaterra pero nadie la escuchó. Los silencios de las autoridades no lograron que se rindiera.



Se va a vivir a Argelia donde los localiza y los visita semanalmente. Allí lleva tres años para ver a sus hijos unos minutos a la semana. Una visita que hasta ahora no había compartido con nadie, como ella reconoce esta es una batalla que ha librado sola.



Por primera vez una cámara de ‘Equipo de Investigación’ acompaña a esta madre española hasta el epicentro de su sufrimiento. El lugar donde permanecen sus tres hijos. Una remota aldea a más de 600 kilómetros de Argel donde están custodiados por su padre. El no duda en usar la violencia cada vez que ella se acerca.