Equipo de Investigación pone al descubierto las sombras del caso Cursach: prostitución y drogas en las juergas de policías y políticos de Mallorca

El infierno del juez Penalva, apartado del caso Cursach: "Me han incendiado un coche y han dibujado pistolas en mi casa"

El Juez Manuel Penalva fue apartado del caso Cursach y denuncia en Equipo de Investigación el infierno que viven él y los testigos: "Llevo un arma permanentemente y estoy dispuesto a usarla en el momento que lo necesite. Soy consciente de la situación en la que estamos. Al testigo 5 le quemaron la cara".

Habla el testigo protegido más importante del caso Cursach: "Me dieron una paliza y me arrastraron por hormigón"

El testigo más importante del caso Cursach ha accedido a hablar con Equipo de Investigación y relata una "auténtica cacería": "Me tienen totalmente coaccionado y amenazado y prácticamente no puedo salir de mi domicilio". Dice que no puede trabajar y relata una grave agresión: "Me dieron una paliza con patadas, puñetazos, amenazándome de muerte, diciéndome que si no me iba de Mallorca que me iban a quitar de en medio".

El testigo protegido que trabajó en Tito's cuenta las juegas con droga y prostitutas de políticos y policías de Mallorca: "Lo pagaba todo Cursach"

El testigo protegido del caso Cursach apunta que a la discoteca iban "infinidad de policías locales, políticos, funcionarios del Ayuntamiento" y señala que "pagaba todo el señor Cursach": "Las fiestas eran totalmente gratis, los veía cómo consumían cocaína, con chicas allí manteniendo relaciones".

Así era el callejón por donde entraban las chicas obligadas a prostituirse en Tito's: "Las amenazaban y las golpeaban"

El testigo protegido del caso Cursach muestra el callejón por donde entraban las chicas obligadas a prostituirse en Tito's: "Yo las animaba a ir a la policía a denunciarlo, no iban por miedo, porque cómo iban a ir ellas a la Policía a denunciar lo que les estaba ocurriendo si sus propios clientes eran policías".

El testigo protegido del caso Cursach cuenta como introducían la droga con yates: "Decían que eran cajas de catering"

El testigo protegido del caso Cursach explica en Equipo de Investigación cómo entraba la droga en Tito's para las fiestas de políticos y policías: "Atracaba un yate aquí enfrente. Se la llevaban en maletas o en cajas, la introducían a la discoteca ya preparada para su distribución, con la disculpa de que eran las cajas que decían que venían de catering para fiestas en la discoteca".

Jaime Lladó, director de la discoteca Tito's, niega las orgías con droga de policías y políticos: "Nunca ha pasado"

Equipo de Investigación consigue dar con Jaime Lladó, director de la discoteca Tito's, donde presuntamente se celebraban orgías con drogas de policías y políticos de Mallorca. Él niega las acusaciones: "Le garantizo que más tarde o más temprano se acabará por saber la verdad".

Un policía local testigo protegido cuenta cómo los jefes tapaban a los comprados por Cursach: "Sabían lo que ocurría"

Un policía local testigo del caso Cursach cuenta que el empresario "cometía irregularidades y compraba a la policía de manera sutil dando trabajo a muchísima gente y de manera descarada": "En algunos de sus negocios había policías que daban servicio de seguridad".

Equipo de Investigación localiza al popular José María Rodríguez, padrino político de Bartolomé Cursach

Equipo de Investigación localiza al padrino político de Cursach, José María Rodríguez, que ahora está retirado en su chalet en el centro de Palma. Todavía tiene dos causas pendientes con la Justicia y le piden diez años de cárcel. El político no ha querido pronunciarse sobre si es inocente.

Así habló el abogado de Cursach tras la entrevista de Equipo de Investigación: "Estos cabrones me van a joder"

El defensor de Cursach, Campaner, asegura en Equipo de Investigación que las acusaciones de los testigos protegidos del caso son falsas y asegura que la madame del prostíbulo miente: "Esta señora puede haber sido recompensada por cualquier testigo o cualquier interesado para hacer todo lo que está haciendo". Tras la entrevista, mientras creía que no era grabado, asegura que le han "dado caña".

Cursach ordenó matar de sobredosis a un empleado para esconder fotos eróticas suyas con menores, según un empresario

Un empresario declaró que Bartolomé Cursach ordenó suministrar droga hasta la muerte a un empleado para evitar que no salieran a la luz unas fotografías eróticas de él con menores. Cursach pasó 13 meses en prisión provisional y el juez le dejó en libertad bajo fianza de 1 millón de euros.

Equipo de Investigación localiza a Cursach, que niega haber amenazado a los testigos protegidos: "No es verdad"

Equipo de Investigación localiza a Bartolomé Cursach, acusado de ser líder de una organización que ha corrompido la policía local de Palma. Está acusado de amenazar a los testigos protegidos del caso, algo que su abogado niega: "Eso no es verdad".