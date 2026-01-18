Automáticas y muy efectivas: así son las armas de guerra que se usan en las reyertas de las Tres Mil

Equipo de Investigación intentaba en 2025 averiguar cómo los clanes logran hacerse con estas armas en la conocida barriada y cuáles son sus características. "Ya no se conforman con una pistolita", cuentan a los reporteros del programa.

En 2024, los Naranjeros y los Caracoleños protagonizaban un mediático tiroteo en las Tres Mil Viviendas de Sevilla. Un vuelco de droga llevaba a ambos clanes a enfrentarse en el Polígono Sur en una reyerta donde incluso se utilizaron armas de guerra.

En un especial de Equipo de Investigación de 2025, el programa intentaba averiguar el origen de las armas que se emplearon en el brutal tiroteo. "Todo viene de la marihuana. Hay dinero para todo el barrio y ya no se conforman con una pistolita", explicaba una persona que prefería mantenerse en el anonimato.

Por su parte, el armero Roberto Expósito daba cuenta de las características de las armas utilizadas tras ver algunas imágenes del tiroteo. "Son automáticas, pueden disparar todo el cargador presionando una sola vez el gatillo", desgranaba. Además, señalaba que usan munición "trazadora", que se utiliza en el combate.

"Parece una auténtica zona de guerra", aseguraba. En cuanto a las AK-47 que emplean, Roberto Expósito aclaraba que esta es un arma "exclusivamente diseñada para la guerra" y muy eficaz. "Es perfecta porque nunca falla", afirmaba, desvelando que solo han podido conseguirla fuera de España y en el mercado negro.

Daniel Brombacher, director de Gi-Toc (Global Initiative Against Transnational Organized Crime), aclara de dónde salen estas armas. "La fuente principal hasta hoy en día de armas ilegales, pero específicamente de las AK-47, son losBalcanes Occidentales", indicaba. De esta forma, reconocía que, a pesar de que han pasado "25 años desde que terminaron las últimas guerras en los Balcanes, todavía hoy hay una disponibilidad bastante alta de esas armas".

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de enero de 2025 de laSexta.

*Puedes ver el programa completo en atresplayer.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.